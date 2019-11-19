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вторник, 19 ноября 2019 19:44

Внедорожник протаранил авто спасателей
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Вблизи Ивано-Франковска столкнулись автомобиль спасателей марки ГАЗ-2705 и Land Rover. Четверо пострадавших
Фото: if.npu.gov.ua
Вблизи Ивано-Франковска столкнулись автомобиль спасателей марки ГАЗ-2705 и Land Rover. Четверо пострадавших
Вблизи Ивано-Франковска столкнулись автомобиль спасателей марки ГАЗ-2705 и Land Rover. Четверо пострадавших
Вблизи Ивано-Франковска столкнулись автомобиль спасателей марки ГАЗ-2705 и Land Rover. Четверо пострадавших

В селе Криховцы вблизи Ивано-Франковска столкнулись автомобиль спасателей марки ГАЗ-2705 и Land Rover.

Четыре человека получили травмы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Спецавтомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом на красный сигнал светофора по ул. Крихивецкой. А внедорожник выезжал на зеленый сигнал светофора с ул. Дворовой. За рулем последнего находилась 37-летняя женщина и двое детей-пассажиров. Водитель - трезвая. Спецавтомобилем управлял 37-летний мужчина, он также трезвый и вместе с еще одним пассажиром не травмировался", - сказано в сообщении.

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В ДТП пострадали два пассажира ГАЗ-2705 - у 20-летнего мужчины ушиб головного мозга и перелом лобной кости. А у 23-летнего пострадавшего ссадины лица. Последнего после медицинского осмотра отпустили домой. Кроме того, травмы двое малолетних пассажиров Land Rover - 7-летний мальчик и 6-летняя девочка. У них диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Дети после осмотра отпущены по месту жительства.

Автомобили забрали на спецплощадку, а по факту ДТП с пострадавшими открыто уголовное производство. Виновнику грозит штраф, исправительные работы или до 3 лет ограничения свободы.

В Одессе 29-летний водитель Mercedes спровоцировал аварию с машиной скорой помощи. Пострадало 4 человека. Мужчина во время поворота налево не предоставил преимущество в движении "скорой", которая со слов очевидцев, с проблесковыми маячками и звуковой сиреной обгоняла колонну автотранспорта по встречной полосе движения. Столкнувшись с иномаркой, "скорая" отлетела в сторону и врезалась в дерево

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