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понедельник, 05 апреля 2021 14:26

Вместо помощи водили по отделениям: в больнице умерла 17-летняя беременная

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Вместо помощи водили по отделениям: в больнице умерла 17-летняя беременная
На Львовщине 4-х медиков будут судить за смерть 17-летней беременной. Фото: pixabay.com

В Новом Роздоле Львовской области умерла 17-летняя беременная. Медики не оказали ей квалифицированную помощь.

По данным следствия, инцидент произошел еще в начале 2021 года, однако 4 медиков будут судить только в апреле. На скамье подсудимых 72-летний заведующий инфекционным отделением, 68-летний врач-педиатр, 54-летний акушер-гинеколог и 69-летний анестезиолог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

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"Следствие установило, что 17-летнюю беременную госпитализировали в одну из городских больниц. Однако вместо того, чтобы оказать ей медицинскую помощь, больную безосновательно переводили для осмотров из инфекционного в гинекологическое отделение, после чего еще и в приемное отделение больницы. Из-за халатности потерпевшая скончалась от вирусной инфекции через несколько часов после обращения в больницу", - рассказали в прокуратуре.

Медикам грозит до 3 лет лишения свободы.

В поселке Нижние Серогозы на Херсонщине во время родов умерла 36-летняя роженица, ее новорожденная дочь - на следующий день. Родственники уверяют, что женщина не имела никаких патологий, а рожала уже в 3-й раз. Они считают, что медики проявили служебную халатность.

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Дата
05
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