Влетел в дерево и перевернулся: водитель Subaru разбился с тремя пассажирками

Фото: hm.npu.gov.ua

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине 35-летний водитель Subaru Legacy врезался в дерево и перевернулся на крышу. Погибли пассажирки иномарки 42 и 35 лет. Водитель и еще одна 37-летняя пассажирка - в больнице.

Авария произошла 27 ноября около 22.10 по ул. Леси Украинки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Местный житель за рулем Subaru не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Он находится в палате под конвоем", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство, устанавливают все обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз. Если вину водителя докажут - ему грозит до 10 лет за решеткой.

Вблизи села Староказачье Белгород-Днестровского района Одесской области в аварии погиб 20-летний Игорь Демченко. Был сыном супругов 37-летней Марьяны и 39-летнего Игоря Рознетовських с Болграда, которых ночью 16 сентября 2016-го зарезал знакомый семьи Сергей Глушков. Тогда ему было 24.