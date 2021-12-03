Владельцы криптофермы украли электричества более чем на 3,5 млн грн

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила подпольную криптоферму в Киевской области.

Ее организаторы незаконно пользовались электроэнергией. По предварительным оценкам нанесли более 3,5 млн грн ущерба, сообщает Служба безопасности Украины.

Электричество воровали три жителя Киевщины. Они арендовали ангарное помещение в Бучанском районе. Там разместили оборудование. Подключились к электростанции в обход счетчика.

"В ходе обыска, проведенного по адресу совершения противоправной деятельности, правоохранители изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 млн грн", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Распространяли антиукраинские взгляды: СБУ обнаружила ботоферму

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Продолжаются следователи.

В Черновицкой области киберполиция обнаружила ботоферму, специализировавшуюся на оправдании вооруженной агрессии, дискредитации украинской власти и продвижении антивакцинаторских идей. Фейковые аккаунты также использовали в мошенничестве по сбору денег на лечение детей.