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пятница, 03 декабря 2021 15:10

Владельцы криптофермы украли электричества более чем на 3,5 млн грн
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Служба безопасности Украины разоблачила подпольную криптоферму в Киевской области
Фото: СБУ
Ее организаторы незаконно пользовались электроэнергией. По предварительным оценкам нанесли более 3,5 млн грн
Электричество воровали трое жителей Киевщины. Они арендовали ангарное помещение в Бучанском районе
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Служба безопасности Украины разоблачила подпольную криптоферму в Киевской области.

Ее организаторы незаконно пользовались электроэнергией. По предварительным оценкам нанесли более 3,5 млн грн ущерба, сообщает Служба безопасности Украины.

Электричество воровали три жителя Киевщины. Они арендовали ангарное помещение в Бучанском районе. Там разместили оборудование. Подключились к электростанции в обход счетчика.

"В ходе обыска, проведенного по адресу совершения противоправной деятельности, правоохранители изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 млн грн", - говорится в сообщении.

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Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Продолжаются следователи.

В Черновицкой области киберполиция обнаружила ботоферму, специализировавшуюся на оправдании вооруженной агрессии, дискредитации украинской власти и продвижении антивакцинаторских идей. Фейковые аккаунты также использовали в мошенничестве по сбору денег на лечение детей.

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