Включил газ и порезал вены: мужчина угрожал взорвать дом

В Одессе мужчина угрожал взорвать дом.
Он включил газ, порезал вены и пытался совершить самоубийство, сообщили в патрульной полиции Одесской области.
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"Вчера, около 21:00, экипаж получил вызов о запахе газа и семейном конфликте. Заявительница объяснила, что ее сожитель закрылся в кухне, включил газ и угрожает всех взорвать. ЧП произошло в одном из домов Малиновского района города", - сказано в сообщении .
Мужчина вел себя неадекватно, угрожал сжечь и убить окружающих. Учитывая неадекватное и возбужденное состояние мужчины, инспекторы полиции были вынуждены применить к нему наручники, чтобы он не нанес вреда себе и окружающим.
На месте работали служба газа и ДСНС. Мужчину передали врачам.
В селе Кореневка Овручского района Житомирской области бывший участник АТО угрожал сожительнице взорвать гранату. Событие произошло 18 ноября около 5:00.
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