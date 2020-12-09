Включил газ и порезал вены: мужчина угрожал взорвать дом

Мужчина вел себя неадекватно, угрожал сжечь и убить окружающих Фото: facebook.com/odesapolice

В Одессе мужчина угрожал взорвать дом.

Он включил газ, порезал вены и пытался совершить самоубийство, сообщили в патрульной полиции Одесской области.

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"Вчера, около 21:00, экипаж получил вызов о запахе газа и семейном конфликте. Заявительница объяснила, что ее сожитель закрылся в кухне, включил газ и угрожает всех взорвать. ЧП произошло в одном из домов Малиновского района города", - сказано в сообщении .

Мужчина вел себя неадекватно, угрожал сжечь и убить окружающих. Учитывая неадекватное и возбужденное состояние мужчины, инспекторы полиции были вынуждены применить к нему наручники, чтобы он не нанес вреда себе и окружающим.

На месте работали служба газа и ДСНС. Мужчину передали врачам.

В селе Кореневка Овручского района Житомирской области бывший участник АТО угрожал сожительнице взорвать гранату. Событие произошло 18 ноября около 5:00.