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Виновник смертельной аварии скрылся за границу, услышав приговор

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Виновник смертельной аварии скрылся за границу, услышав приговор
Студентка 21-летняя Марьяна Якимчук с Тернопольщины погибла под колесами авто три года назад. Виновника осудили на семь лет тюрьмы. Но он после вынесения приговора бежал в Польшу. Фото: tsn.ua

Вблизи села Сапогов Борщевского района Тернопольской области за день до Рождества в 2018 году автомобиль насмерть сбил студентку 21-летнюю Марьяну Якимчук. Она вместе с отцом возвращалась из Тернополя домой на праздники. Под авто попала на пешеходном переходе, когда вышла из автобуса.

Судебный процесс длился три года. Виновника приговорили к семи годам тюрьмы. Но в тот же день, услышав приговор, он бежал в Польшу, рассказала мать погибшей Галина Якимчук, передает ТСН.ua.

Говорит, что во время суда виновник постоянно менял показания и затягивал судебный процесс. И даже не извинился. Однако его мать предлагала любые деньги, чтобы сына не посадили в тюрьму.

"Он постоянно выкручивался. Не являлся на заседания. Говорил, что не виноват. Сначала говорил, что виновата скользкая дорога, и эксперт из Тернополя это подтвердил, а затем мы добились, чтобы экспертизу делал специалист из Киева, и тот все опроверг. Мы прошли через суды всех инстанций и доказали, что именно этот человек виноват в том, что не стало моего ребенка", - говорит Галина Якимчук.

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Добавляет, что на последнем судебном процессе, который проходил в марте 2021 года, она была одна - без адвоката и мужа. Она думала, что осужденного задержали в зале суда, потому что там его окружили молодые люди. Однако через полтора месяца женщине рассказали, что мужчина на свободе, потому что бежал за границу.

"Я не знала, что этот человек не сидит. Только через полтора месяца мне рассказали, что он на свободе. Тогда я написала заявление в полицию в районном центре. Мне там и подтвердили, что он уехал за границу. Впоследствии мне рассказали, что этот горе -водитель во время следствия неоднократно выезжал за границу. Чтобы это делать, должно быть разрешение от прокурора. Может договорились. Этот водитель, сбивший мою Марьяну, зарабатывает тем, что возит людей на заработки в Польшу, может и воспользовался какими-то знакомствами и пересек границу", - рассказывает женщина.

Лишь недавно в полиции ей сообщили, что беглеца объявят в международный розыск через Интерпол.

Осужденного не взяли под стражу в зале суда, так как на момент вынесения приговора он был на свободе под залогом, рассказала пресс-секретарь прокуратуры Тернопольской области Леся Гурецкая. Правоохранители не могли без решения суда задержать подозреваемого.

"Судебное решение апелляционной инстанции обращается к исполнению в органы Нацполиции не позднее, чем через 3 дня с момента оглашения решения. Таким образом, в то время нельзя было применить другую меру пресечения, то есть взять под стражу человека, поскольку последний уже находился под мерой пресечения в виде залога", - сообщила Леся Гурецкая.

Марьяна Якимчук училась на государственной форме в Тернопольском национальном экономическом университете. Имела много планов на жизнь. Была трудолюбивой, умной. Во время учебы нашла работу, чтобы не обременять родителей. Накануне трагедии рассказала, что хочет стать водителем и получить водительское удостоверение. За день до трагедии, 5 января, она даже села за руль автомобиля и по словам друзей, ей это очень понравилось. В день трагедии возвращалась вместе с отцом домой. Успела только выйти из автобуса и до половины перейти дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль. Отец Марьяны в то время стоял на обочине, он задержался, а его дочь пошла вперед. Мужчина успел увидеть, как Марьяну сбила машина. Она умерла мгновенно, еще до приезда медиков.

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