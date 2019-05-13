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понедельник, 13 мая 2019 18:10

Винесли вирок жінці, яка викинула на смітник новонароджену доньку

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Винесли вирок жінці, яка викинула на смітник новонароджену доньку
Полонский районный суд Хмельницкой области приговорил к 3 годам тюрьмы 33-летнюю женщину, которая выбросила свою новорожденную дочь на свалку. Фото - Магнолия-ТВ

Полонский районный суд Хмельницкой области приговорил к 3 годам тюрьмы 33-летнюю женщину, которая выбросила свою новорожденную дочь на свалку в заброшенном здании.

Жительница одного из сел Шепетовского района временно жила в Киеве в арендованной квартире. У нее уже было 2 детей. А свою третью беременность обвиняемая намеренно скрывала от других и не состояла на учете у врача, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В начале декабря прошлого года в киевской квартире женщина сама родила здоровую доношенную девочку. Считая ее мертвой, мать замотала тело в полотенце и вывезла в райцентр Полонное Хмельницкой области. Там женщина выбросила тело ребенка на помойку.

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Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, девочка родилась живой и даже сделала первый вдох. Ее мать даже не попыталась обратиться за медицинской помощью.

Обвиняемая свою вину полностью признала. Ее взяли под стражу сразу в зале суда.

В Одесской области 31-летняя женщина выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму уличного туалета. Впоследствии женщина сама обратилась в полицию и сообщила, что она дома родила мертвого мальчика.

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