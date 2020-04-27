Виктор Гандзюк отреагировал на завершение следствия по делу об убийстве дочери

Активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" Не поддержали завершения досудебного расследования и собрали в тот же вечер акцию протеста под Офисом президента. Считают, что дело "слили". Фото: radiosvoboda.org

Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк считает преступлением завершения досудебного расследования дела на данном этапе.

По его словам, Офис генерального прокурора передал в суд незаконченное дело.

"Я считаю - это преступление. Преступление - в таком состоянии все передать в суд. Поэтому я поддерживаю призывы выйти и спросить у президента: кто заказал Екатерину Гандзюк и почему следствие разваливается, хотя президент не раз обещал, что дело будет расследовано до конца?", - сказал он в комментарии Радио Свобода.

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По словам Виктора Гандзюка Офис генерального прокурора сделал то, чего ждали адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Передать незаконченное дело в суд - это снять с себя ответственность, снять ответственность со Службы безопасности Украины, перебросить все на суд.

"А для суда явно будет недостаточно доказательств. Я не знаю, почему это произошло. Не хочется думать, что Мангеру удалось каким-то образом повлиять на Генеральную прокуратуру", - заявил он.

Также Виктор Гандзюк добавил, что ему было больно и противно смотреть брифинг о завершении следствия по делу Гандзюк.

Расследование по делу об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина) завершено. Проведя дополнительные допросы, экспертизы и другие следственные действия, прокуроры пришли к выводу, что собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта и передачи дела в суд.