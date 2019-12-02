Вийшли на замовника покушения на Соболєва

Полиция вышла на заказчика нападения на Вячеслава Соболева. Фото - facebook.com/vyacheslav.sobolev

Полицейские вышли на заказчика убийства депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его сын 3-летний Александр.

Подозреваемого вскоре задержат, пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Также отмечается, что подозреваемые в исполнении преступления были бойцами "Правого сектора".

Внедорожник Range Rover Вячелава Соболева расстрелял Андрей Лаврега, по данным СМИ. Парень 1999 года рождения, зарегистрированный в Черкассах.