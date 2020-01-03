Ветерану АТО молотком разбили голову

На Тернопольщине молотком по голове избили ветерана АТО. Фото - facebook.com/lanab.svit

В селе Швейка Монастырского района Тернопольской области жестоко избили молотком по голове ветерана АТО.

Об инциденте рассказала в Facebook дочь потерпевшего Лана Макаренко. Она утверждает, что к расправе якобы причастен местный предприниматель Николай Коржановський.

"Смотрите, как избил моего отца, воина АТО местный делец Коржановський Николай. Молотком по голове!!! Папа борется против несанкционированной торговли алкоголем в магазине, владельцем которого является Коржановський. Всю молодежь нашего села спаивает паленным алкоголем, теперь набросился на отца", - написала женщина.

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Она призвала свидетелей кровавого нападения дать показания, а также отметила, что уже поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы.

Новость об избиении ветерана АТО возмутила пользователей сети.

"На передовую этого торговца, пусть покажет там свою силу!", "Отправить в АТО, тогда никого не захочет спаивать и руку поднимать на АТОвцев", "Нужно наказать!", "Это ужасно!!!", "Ужас! Изверги! " - пишут люди в комментариях.

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