Ветерана АТО жестоко избили после его каминг-аута

Ветеран АТО Василий Давиденко недавно открыто признался в своей гомосексуальной ориентации. Рассказал, что на войну пошел ради любимого. ФОТО: facebook.com

На 41-летнего ветерана АТО Василия Давыденко, открыто заявившего о своей гомосексуальной ориентации, напали пятеро неизвестных. Подстерегали бывшего бойца злоумышленники под его домом.

Рассказал об этом сотрудник организации по поддержке ЛГБТ-людей "Точка опоры" ветеран АТО Виктор Пилипенко на своей странице в Facebook.

"Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п*ар? Эти крысы били в пах (такого даже гопота не делает), в голову, потом ногами. Впятером", — написал он.

По словам Пилипенко, спасло ветерана лишь то, что успел сгруппироваться. Однако нападавшие порвали ему специальный пояс-корсет для позвоночника, травмированного во время участия в боях на Донбассе.

"Я в отчаянии и ярости в то же время, что находятся гамнюки, которые по-шакальи нападают на людей, достойно прошедших войну, защищая их же от агрессора", — возмутился Пилипенко.

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Как отметил ветеран, адрес проживания Василия нападающим могли раскрыть коллеги: после каминг-аута на работе ветерану устроили тихий бойкот.

"Если бы кто-то мог помочь ему с новым местом работы или арендой другой комнаты — пишите. Оставаться на том месте, где он сейчас, ему точно не стоит. Василий имеет юридическое образование, сейчас работает в сфере телекоммуникаций и является B2B менеджером", — написал Пилипенко.

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