Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены и собратьев

Фото: kp.ua

Три года назад 31 июня в Бердянске Запорожской области застрелили 43-летнего Виталия Олешко. Он - ветеран АТО и общественный активист.

Киллер с охотничьим ружьем пришел во двор дома-отеля Олешко на Восточном проспекте, 157. Стрелял со спины на глазах жены и братьев.

Выстрелил дважды, затем сел в красную "Таврию" и уехал. Авто нашли в нескольких кварталах от места преступления. Далее бежали машиной на "евробляхах", установило следствие. Вечером задержали подозреваемого стрелка и четырех его сообщников. А уже в начале 2019 - организаторов.

В убийстве подозревают Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка (вероятные организаторы преступления), Артема Матюшина, Владимира Обухова, Николая Ломаку, Максима Владимиренкова. Среди последних - бывшие члены батальона "Торнадо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вместо пожизненного заключения убийц Сармата отпустили домой" — Костанчук

Виталия "Сармата" Олешко выбрали мишенью для киллеров через узнаваемость и большой авторитет. Сармат был человеком активным, с четкой позицией, самодостаточный, считает собрат - экс-командир штурмовой группы батальона "Донбасс" Тарас "Бишут" Костанчук.

"Активисты всегда неудобны для держиморд во власти. Конечно, кому понравится, когда он приходит на сессию Бердянского горсовета и открыто говорит: "Это неправильно и это тоже", "Здесь вы украли, а здесь собираетесь украсть". И его ведь не вытолкают за двери, потому непростой человек. К тому же это Бердянск - специфический город, такой гнойник криминала с политикой. Небольшое, все подконтрольное кому надо. А Сармат не боялся ходить и тыкать", - сказал Костанчук.

Также на причастность к преступлению проверяют полицейских. Они могли знать о подготовке убийства Сармата. По этому делу Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Приговоров по делу пока нет.

Виталий Олешко родом из Артемовска, сейчас это город Бахмут Донецкой области. В Бердянск переехал в 1998. Занимался там пивным бизнесом - был представителем донецкого пивного завода "Сармат". Имел такой позывной на войне. Воевал в составе добровольческого батальона "Донбасс". Прошел Иловайский котел и шесть месяцев плена боевиков. В Бердянске собственный дом у моря переоборудовал под гостиницу. После возвращения из плена занимался общественной деятельностью. Выступал против пророссийских чиновников в городе, заявлял о бездеятельности СБУ и полиции, коммунальных служб.