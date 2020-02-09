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воскресенье, 09 февраля 2020 14:30

Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
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На Прикарпатье ветеран АТО Андрей Пришляк погиб под завалом земли
Фото: if.dsns.gov.ua
На Прикарпатье ветеран АТО Андрей Пришляк погиб под завалом земли
На Прикарпатье ветеран АТО Андрей Пришляк погиб под завалом земли
На Прикарпатье ветеран АТО Андрей Пришляк погиб под завалом земли

8 февраля в 23:25 в селе Угринов Тисменицкого района на Прикарпатье 35-летний мужчина погиб под завалами земли.

Трагедия произошла на перекрестке улиц Независимости и Правды во время проведения работ по устройству ливневой канализации, в траншее глубиной около 4 м, сообщили в пресс- службе ГСЧС.

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"В 01:20 9 февраля спасатели откопали и достали пострадавшего на поверхность. Но медики только констатировали смерть", - говорится в сообщении.

Погибшим оказался ветеран АТО Андрей Пришляк, сообщили в Областном союзе участников АТО. У него остались жена и маленький сын. Дата похорон уточняется.

В Тернополе двое рабочих погибли при прокладке траншеи для теплотрассы. Спасатели достали из-под завалов мужчин, но спасти им жизнь не удалось.

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