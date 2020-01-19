Ветеран с перерезанной шеей: в полиции озвучили версии

Правоохранители расследуют две версии смерти ветерана боевых действий, которого нашли с перерезанным горлом возле кафе в Киеве.

Речь идет об умышленном убийстве и самоубийстве, сообщает полиция Киева.

Погибший - 32-летний уроженец Одессы. У него на шее обнаружили ножевое ранение. Рядом лежали раскладной нож, документы и личные вещи мужчины.

Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

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"Следственным отделом Оболонского управления полиции по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство. Начато досудебное расследование, в рамках которого правоохранители установят обстоятельства и причины этого события. Кроме того, будут проверены все версии относительно смерти мужчины", - информируют в полиции.

Прошлой ночью раненный мужчина возле кафе в Пуще-Водице попросил о помощи. Сказал, что на него напали. До приезда медиков мужчина скончался. При нем было удостоверение ветерана боевых действий.