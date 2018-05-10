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четверг, 10 мая 2018 13:06

Ветер сорвал крышу с только что отремонтированной школы
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На Сумщине ветер сорвал кровлю с только что отремонтированной школы
Фото: "Николаевская община - страница жителей" в Facebook
На Сумщине ветер сорвал кровлю с только что отремонтированной школы
На Сумщине ветер сорвал кровлю с только что отремонтированной школы
На Сумщине ветер сорвал кровлю с только что отремонтированной школы
На Сумщине ветер сорвал кровлю с только что отремонтированной школы

В селе Николаевка Белопольского района Сумской без крыши осталась одна из школ.

Ветер сорвал кровлю с только что отремонтированного здания, на ремонт которого выделили около 11 млн грн в рамках образовательного проекта "Новая школа". Об этом сообщают в сообществе "Николаевская община - страница жителей" в Facebook.

"К счастью, крыша обвалилась ночью, и благодаря этому никто из детей и учителей не пострадал", - говорится в заметке.

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Местные рассказывают, что порывы ветра были не слишком и сильные, и стихия здесь ни к чему. Причина может быть в некачественном ремонте и строительных материалах.

Этим уже заинтересовалась прокуратура и начала уголовное производство по факту возможного присвоения средств при ремонте кровли школы.

Со школы села Старый Порицк, что в Иваничевском районе, ветер сорвал 170 листов шифера. Когда стихия прошла, родители учеников и неравнодушные граждане совместно с представителями власти взялись немедленно ремонтировать кровлю. Работы по ее восстановлению закончили в тот же день.

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Дата
10
мая

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