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пятница, 05 октября 2018 10:55

Велосипедист выехал под колеса авто
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На трассе возле Фастова Киевской области произошла смертельная авария. Погиб велосипедист
Фото: facebook.com/KyivOperativ
На трассе возле Фастова Киевской области произошла смертельная авария. Погиб велосипедист
На трассе возле Фастова Киевской области произошла смертельная авария. Погиб велосипедист
На трассе возле Фастова Киевской области произошла смертельная авария. Погиб велосипедист
На трассе возле Фастова Киевской области произошла смертельная авария. Погиб велосипедист

На трассе возле Фастова Киевской области произошла смертельная авария.

Велосипедист выехал под колеса легковушки. Сам погиб и спровоцировал еще одно столкновение, пишет "Киев Оперативный".

Велосипедист выехал с обочины. Водитель авто, пытаясь избежать удара, начал тормозить. Однако сбил велосипедиста. Затем машину выбросило на встречную полосу, где она влетела в другое авто.

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Водители и пассажиры автомобилей серьезных повреждений не подучили. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

В Шостке на Сумщине на улице Кутузова произошла смертельная авария. 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

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Дата
05
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