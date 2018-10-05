Велосипедист выехал под колеса авто

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На трассе возле Фастова Киевской области произошла смертельная авария.

Велосипедист выехал под колеса легковушки. Сам погиб и спровоцировал еще одно столкновение, пишет "Киев Оперативный".

Велосипедист выехал с обочины. Водитель авто, пытаясь избежать удара, начал тормозить. Однако сбил велосипедиста. Затем машину выбросило на встречную полосу, где она влетела в другое авто.

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Водители и пассажиры автомобилей серьезных повреждений не подучили. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

В Шостке на Сумщине на улице Кутузова произошла смертельная авария. 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении.