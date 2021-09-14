Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok

На Днепропетровщине 15-летний подросток погиб во время съемок видео TikTok. Фото: pixabay.com

В Первотравенске на Днепропетровщине 15-летний подросток погиб во время съемок видео TikTok на Днепропетровщине. Для развлечения и веселого видео он вдохнул газ с баллона для заправки бытовой техники и сразу умер.

Баллон приобрела 14-летняя девушка погибшего, рассказали местные, говорится в сюжете ТСН.

Трагедия произошла на огородах на окраине города. Устройство, скорее всего, содержал газ-изобутан. Подростки звали на помощь, но было уже поздно.

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Газовые баллоны уже изъяли из магазинов. Продавщица объяснила, что знала, что детям продавать запрещено, но девушка сказала, что уже взрослая. И уточнила, что баллон нужен для видео на TikTok.

В полиции событие квалифицируется как несчастный случай.

В Днепре 12-летний мальчик вылил на себя легковоспламеняющееся вещество и поджег его. Все это школьник сделал ради видео для соцсетей. Его госпитализировали. У него обгорело 65% тела. Обожгло внутренние органы.