Вблизи села нашли мертвого крокодила

На Черниговщине отдыхающие нашли мертвого крокодила. Фото - UA: Чернигов

Близ села Сухополова Прилуцкого района Черниговской области отдыхающие нашли мертвого крокодила.

Рептилия сильно разложилась, сообщает пресс-служба Главного управления Держпродспоживслужбы в Черниговской области.

"Рептилия находилась в полуразложившегося состоянии, умерла где-то две недели назад. Поэтому биоматериал на експетризу не отбирали. Крокодила захоронили, место его обнаружения продезинфецировали", - говорится в сообщении.

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Находка хладнокровной рептилии стала для местных жителей диковинкой. По словам секретаря Сухополовянского сельского совета Людмилы Кубрак, передает ТСН.

Местные предполагают - крокодила привезли из Прилук, где недавно был странствующий цирк. Мертвое животное неглубоко закопали, а собаки или лисы вытащили его. Другая версия - крокодил мог жить у кого-то в Прилуках.

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