ВАЗ разорвало от удара с маршруткой

В Одессе ВАЗ столкнулся с припаркованной на маршрутке. В результате удара легковушка превратилась в груду металлолома.
Авария произошла утром 19 сентября на пересечении улиц Мечникова и Генерала Цветаева, сообщает "Трасса Е-95".
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Предварительно, виновником аварии стал водитель "Жигулей". Он двигался по улице Мечникова в сторону Водопроводной. Однако не справился с управлением и врезался в маршрутку.
Водителя легковушки забрали в больницу с травмой головы. Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.
На кольцевой дороге Обухова под Киевом произошла смертельная авария с участием Ford Kuga, Mercedes ML и "Москвич-2141". Последний разорвало на две части. В результате столкновения погибли супруги. Еще два человека госпитализированы.
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