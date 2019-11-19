ВАЗ и Honda влетели в остановку после жуткого столкновения

В Днепре столкнулись ВАЗ и Honda. Машины и не смогли разминуться.

Удар был такой силы, что оба автомобиля вылетела с проезжей части на стоянку торгового центра. А также повредили навес на остановке общественного транспорта, пишет "Информатор".

Автор: Информатор Машины не смогли разминуться.

Тяжелые травмы получил водитель ВАЗ. Его забрали в больницу.

Автор: Информатор Машины не смогли разминуться.

Водитель Honda "позаботился" и снял номера автомобиля к приезду полицейских.

Автор: Информатор Машины не смогли разминуться.

Детали происшествия устанавливаются.

Автор: Информатор Машины не смогли разминуться.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре напротив школы ВАЗ сбил мужчину — удар был такой силы, что пострадавший влетел в салон автомобиля.