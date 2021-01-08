Вандалы повредили мемориал героям АТО

В Умани Черкасской области вандалы повредили стелу погибшим участникам войны на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба исполкома Уманского городского совета.

Со стелы сорвали 3 фотографии погибших и сломали прожектор для подсветки обелиска Славы.

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"По факту совершенного общественной организацией "Семьи участников АТО "Батьківщина Героя", отделом жилищно-коммунального хозяйства Уманского городского совета направлены заявления в Уманский отдел полиции ГУНП в Черкасской области относительно начала досудебного расследования", - говорится в сообщении.





В селе Прибужское Витовского района Николаевской области на кладбище неизвестные уничтожили около 100 могил. Староста села 30 декабря обратился с жалобой к правоохранителям.