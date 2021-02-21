"Вакцина-тур" в Москву из Херсона: разоблачили наглых дельцов

В Херсоне организация предлагала "прививочные туры" в Москву желающим получить прививку против коронавируса "Спутником V".

На предложение отреагировала Служба безопасности Украины, сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Игорь Осипенко.

Автор: facebook.com/yosipenko В Херсоне организовали "вакцина-тур" в Москву

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"Нам стало известно об организации, которая устраивает незаконные вакцина-туры в Российскую федерацию. Цель путешествия указана в самом названии тура- вакцинации жителей нашей области, запрещенным в Украине российским препаратом "Спутник V"! Определенные дельцы разместили информацию в херсонских СМИ о наборе групп и организации путешествия с целью вакцинации от Covid-19 в Москву", - рассказал депутат.

Добавил, что немедленно проинформировал об этом руководство СБУ в Херсонской области. В короткое время незаконная деятельность остановлена, все объявления сняты.

Кабинет министров запретил поставки ковид-вакцины в Украину из России. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства. Регистрация вакцин или других медицинских препаратов для профилактики Covid-19 для экстренного применения, разработка или производство которых осуществлено в государстве, признанным государством-агрессором, запрещается.