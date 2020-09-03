В "Жигулях" на скорости отказали тормоза: погиб 14-летний школьник

В Одесской области в аварии погиб 14-летний парень. Был пассажиром авто "Жигули", которое слетело в кювет. Фото: od.npu.gov.ua

Ночью 3 сентября в Николаевке Ширяевского района Одесской области в аварии погиб 14-летний парень. Был пассажиром авто "Жигули", которое слетело в кювет.

Предварительно, у легковушки отказали тормоза, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Двигаясь по центральной улице села, водитель автомобиля "ВАЗ-2121" попытался остановиться. Но из-за неисправной тормозной системы не справился с управлением. В результате чего транспортное средство перевернулось в кювет. Телесные повреждения получил 14-летний пассажир. Парня доставили в больницу, где от полученных травм он скончался", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

В Козелецком районе на Черниговщине в аварии погибла 15-летняя девушка. Школьницу вместе с 15-летним товарищем подсадил на дороге 21-летний водитель "ВАЗ-2101". По дороге в Чернигов водитель врезался в припаркованный грузовик. Девушка скончалась на месте. Ее ровесника доставили в Козелецкоую райбольницу.