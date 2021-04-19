В жуткой аварии сошлись две легковушки: есть погибший

В Одессе при столкновении Toyota и Chevrolet Lacetti погиб 60-летний мужчина.

Авария произошла 19 апреля около 6 утра на улице Мельницкой. Машины столкнулись лоб в лоб и образовали большой затор, сообщили в пресс-служб патрульной полиции Одесской области.

Фото: t.me/od_patrolpolice

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автобус влетел в жилой дом и застрял в нем

Пассажира другого автомобиля с травмами забрали в больницу.

На месте ДТП работали полицейские. Обстоятельства выясняются.

19 апреля около 04:20 на трассе возле села Красное Поле Бердянского района Запорожской области столкнулись грузовой и пассажирский Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП травмы получили двое водителей и двое пассажиров. Их госпитализировали в городскую больницу.