В здании ЦИК нашли труп мужчины

В помещении Центральной избирательной комиссии в Киеве нашли застреленным сотрудника Управления государственной охраны.
Об инциденте стало известно примерно в 18:30. На место происшествия сразу приехала патрульная полиция и следователи, пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.
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"По предварительной информации, сотрудник УГО застрелился из табельного оружия", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что мужчине было примерно 20-25 лет.
В Днепре покончил с собой 41-летний сотрудник отделения полиции Днепровского аэропорта. Произошло во время несения службы.
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