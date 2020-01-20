В здании ЦИК нашли труп мужчины

В помещении ЦИК в Киеве нашли застреленным охранника. Фото - kiev.informator.ua

В помещении Центральной избирательной комиссии в Киеве нашли застреленным сотрудника Управления государственной охраны.

Об инциденте стало известно примерно в 18:30. На место происшествия сразу приехала патрульная полиция и следователи, пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.

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"По предварительной информации, сотрудник УГО застрелился из табельного оружия", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что мужчине было примерно 20-25 лет.

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