В Запорожской области хотят провести учения на военных складах

В Запорожской области предложили провести тактические учения на военных складах. Фото: Wikimapia

В Запорожской области предложили провести тактические учения в воинских частях, где есть склады с боеприпасами.

Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль в Facebook. Сегодня под его руководством состоялось заседание Совета обороны Запорожской области, главным вопросом которого была готовность воинских частей к реагированию на чрезвычайные ситуации на складах вооружения.

"Мы собрались после той ситуации, которая произошла на складах боеприпасов в Черниговской области. Поэтому сейчас должны приложить усилия, чтобы в нашем регионе подобное чрезвычайное происшествие не повторилось. На территории Запорожской области находятся части где есть склады боеприпасов. Считаю, что на каждом из этих объектов следует провести тактические учения ", - написал Брыль.

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Он отметил, что в ближайшее время подготовят письмо от Совета обороны на имя командующего Объединенных сил Сергея Наева с просьбой предоставить разрешение на проведение этих учений.

Суммарно из-за пожара на складах Украина потеряла около половины всего запаса стратегического вооружения. Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит военный эксперт Олег Жданов.