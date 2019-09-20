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пятница, 20 сентября 2019 04:05

В Запорожье сообщили о минировании здания СБУ

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В Запорожье сообщили о минировании здания СБУ
Аноним сообщил о заминировании здания СБУ. Фото: Интерфакс

Здание СБУ в Запорожье проверили на наличие взрывчатки. Информация о минировании поступила вечером четверга.

Взрывчатку, якобы заложили на территории ведомства.

Из-за инцидента полиция перекрыла движение транспорта в районе Главного управления СБУ в Запорожской области. Здание окружила полиция, приехали пожарные, взрывотехническая служба и кинологи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поступило сообщение о заминировании Верховной Рады

19 сентября в регионах Украины поступило 8 ложных сообщений о минировании различных учреждений.

Также правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

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