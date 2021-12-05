В Закарпатье сожгли машины журналиста и его жены

Горит машина журналиста Павла Белецкого / Страница в Facebook Сергея Томиленко

В воскресенье, 5 декабря, в Ужгороде утром сгорели два автомобиля, принадлежащих закарпатскому журналисту Павлу Белецкому и его жене.

Об этом сообщил глава "Союза журналистов Украины" Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

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"Новый поджог авто журналиста! Сегодня в Ужгороде около 5 утра сгорели два автомобиля, принадлежащих закарпатскому журналисту Павлу Белецкому и его жене. В комментарии журналист сообщил, что поджог связывает со своей профессиональной деятельностью", – написал Томиленко.

По его словам, на место инцидента оперативно приехали спасатели и полицейские.

Павел Белецкий является основателем и главным редактором информационного агентства ЗИДО.

Четыре отделения горных спасателей уже сутки ищут в горах троих закарпатцев. В 18:02 4 декабря спасателям Закарпатья поступило сообщение, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской потеряли ориентир местности и заблудились трое мужчин.