В Закарпатье сожгли машины журналиста и его жены

 
Ексклюзивы
1/5
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 2889
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1170
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1125
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 3501
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 846
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1377
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1251
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 954
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1422
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 2088
Фото
Все фото
5
5
5
6
3
Владельцы криптофермы украли электричества более чем на 3,5 млн грн
Владельцы криптофермы украли электричества более чем на 3,5 млн грн
В пригороде Львова пылает костел (обновлено 16:25)
В пригороде Львова пылает костел (обновлено 16:25)
Женщины прилетели в Украину с чемоданами валюты и ювелирки: сумма &quot;багажа&quot; шокирует
Женщины прилетели в Украину с чемоданами валюты и ювелирки: сумма "багажа" шокирует
В Италии нашли мертвой украинку: полиция рассматривает две версии
В Италии нашли мертвой украинку: полиция рассматривает две версии
Топ-менеджер &quot;Антонова&quot; заключил контракт на 5,5 млн грн с собственной фирмой
Топ-менеджер "Антонова" заключил контракт на 5,5 млн грн с собственной фирмой
Видео
Все видео
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы
Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы
Полуфабрикаты с "сюрпризом": в витрине украинского супермаркета гоняла крыса
Полуфабрикаты с "сюрпризом": в витрине украинского супермаркета гоняла крыса
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5220
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1017
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2484
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3618
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 648
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
воскресенье, 05 декабря 2021 15:54

В Закарпатье сожгли машины журналиста и его жены

  Комментировать
В Закарпатье сожгли машины журналиста и его жены
Горит машина журналиста Павла Белецкого / Страница в Facebook Сергея Томиленко

В воскресенье, 5 декабря, в Ужгороде утром сгорели два автомобиля, принадлежащих закарпатскому журналисту Павлу Белецкому и его жене.

Об этом сообщил глава "Союза журналистов Украины" Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туристов в Карпатах предупредили об угрозе: просят регистрировать походы в горы

"Новый поджог авто журналиста! Сегодня в Ужгороде около 5 утра сгорели два автомобиля, принадлежащих закарпатскому журналисту Павлу Белецкому и его жене. В комментарии журналист сообщил, что поджог связывает со своей профессиональной деятельностью", – написал Томиленко.

По его словам, на место инцидента оперативно приехали спасатели и полицейские.

Павел Белецкий является основателем и главным редактором информационного агентства ЗИДО.

Четыре отделения горных спасателей уже сутки ищут в горах троих закарпатцев. В 18:02 4 декабря спасателям Закарпатья поступило сообщение, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской потеряли ориентир местности и заблудились трое мужчин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Закарпатье сожгли машины журналиста и его жены». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

Провозгласили республику лемков

Самое читаемое
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии 8 Просмотров: 14346
Бывшая Богдана выпятила ягодицы, а Санина и Падалко показались в бикини – что публикуют звезды в сети
Бывшая Богдана выпятила ягодицы, а Санина и Падалко показались в бикини – что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 13707
&quot;Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина&quot; – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
 4 Просмотров: 10008
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину 2 Просмотров: 6390
Организатор &quot;Голодной тусы&quot; истерикой отреагировал на смерть Славитича
Организатор "Голодной тусы" истерикой отреагировал на смерть Славитича
 2 Просмотров: 5994
Происшествия
В Карпатах ищут трех пропавших туристов
В Карпатах ищут трех пропавших туристов Просмотров: 162
Произошла ужасная авария с участием полицейского, погибли 2 человека
Произошла ужасная авария с участием полицейского, погибли 2 человека Просмотров: 576
В Нежине мусоровоз насмерть сбил 6-летнего ребенка
В Нежине мусоровоз насмерть сбил 6-летнего ребенка Просмотров: 540
В Польше украинец умер после задержания полицией
В Польше украинец умер после задержания полицией Просмотров: 738
Содействовали мигрантам из Беларуси: в Польше задержали двух украинцев
Содействовали мигрантам из Беларуси: в Польше задержали двух украинцев Просмотров: 216
Больше всего комментируют
8
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии
4
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
3
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3
Цемаха похитили дерзко и профессионально: экс-разведчик рассказал подробности захвата террориста
3
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
Голосов: 2995
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть