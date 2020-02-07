В Вышгородском горсовете произошла драка

В Вышгородском горсовете подрались депутат и местный житель. Фото: Facebook

Во время сессии Вышгородского горсовета произошла драка между депутатом и местным жителем.

Как отмечается, столкновение произошло во время перерыва. Конфликт затеял директор местного рынка Игорь Тыхан, который начал скандалить с депутатом Борисом Матком. В процессе драки у одного из участников на пол выпал пистолет и раскладной нож. Об этом сообщает пресс-служба полиции Вышгорода в Facebook.

"Прибывшие на место происшествия полицейские Вышгородского отдела полиции установили участников конфликта, обнаружили и изъяли вещественные доказательства. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст. 125 УК Украины ( легкое телесное повреждение-по заявлению одного из участников конфликта)", - сказано в сообщении.

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В Верховной Раде во время обсуждения закона о рынке земли произошел спор между нардепом от "Слуги народа" Максимом Ткаченко и представителем фракции "Батькивщина" Алексеем Кучеренко. Нардепы использовали нецензурную лексику, спор чуть не перерос в драку.