В Волновахе под обстрел "Градов" попал эвакуационный транспорт

24 февраля 04:00 оккупационные войска РФ напали на украинские земли. Россия начала полномасштабную войну против Украины. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Оккупационные войска России обстреляли колонну эвакуационного транспорта, которым из Волновахи Донецкой области должны были эвакуировать гражданских. Стреляли по транспорту из "Градов".

Весь состав колонны цел и пока находится в укрытиях, сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Эвакуационный транспорт, отправленный утром (28 февраля. - Gazeta.ua) в Волноваху, чтобы вывезти людей, пока не добрался до места назначения - колонна попала под обстрел российских "Градов", - написал он.

В то же время своим ходом из Волновахи выехало с десяток легковых автомобилей и успешно проехали в сторону Угледара.

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"Представители областных и районных властей ждут жителей Волновахи в населенном пункте, название которого людям сообщают звонком представители местных властей, которых все волновахцы хорошо знают. Просьба следовать только их инструкциям.

Как только утихнут обстрелы, повторим попытку эвакуировать людей", - добавил Кириленко.

Он призвал международные гуманитарные организации отреагировать на гуманитарные нужды людей и способствовать образованию зеленого коридора для эвакуации жителей Волновахи.

"Люди уже третий день под обстрелами без воды, еды, электричества. Им нужна помощь. Даже российские оккупационные войска должны это понимать", - подчеркнул чиновник.

Российские оккупанты пытались занять Волноваху. Украинские военные отбили их. В целом Украина осуществляет удачную оборонную операцию. Бояться нечего, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, рассказывая о ситуации на фронте. Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.