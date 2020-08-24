В военном общежитии прогремел взрыв

Взрыв произошел в общежитии военного полигона "Десна". Фото: Фейсбук

На территории 169-го Учебного центра "Десна" в одном из общежитий произошел взрыв.

Погиб военный, еще три человека пострадали. Среди пострадавших - девушка, которая была в гостях у одного из военнослужащих. Она в тяжелом состоянии, сообщается на странице "Десны" в Facebook.

Причиной взрыва стала "личная невнимательность и пренебрежение мерами безопасности военнослужащих".

Учебный центр, где случилось ЧП, находится в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области. Сейчас на месте происшествия работает руководство Учебного центра, командование Сухопутных Войск и полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчину разорвало взрывом в собственном доме

В Кривом Роге на Днепропетровщине произошел взрыв гранаты. В результате пострадали 4 человека, их с осколочными ранениями госпитализировали.