В военном общежитии прогремел взрыв

 
Ексклюзивы
1/5
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1080
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 225
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 90
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 135
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
2 Просмотров: 1710
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 117
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Просмотров: 63
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Просмотров: 612
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Просмотров: 792
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Просмотров: 144
Фото
Все фото
3
8
3
5
4
Мошенники обманули более 60 человек
Мошенники обманули более 60 человек
52-летнего мужчину поймали на развращении ребенка
52-летнего мужчину поймали на развращении ребенка
В центре погиб 30-летний мужчина
В центре погиб 30-летний мужчина
Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского
Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского
Мужчину разорвало взрывом в собственном доме
Мужчину разорвало взрывом в собственном доме
Видео
Все видео
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
В столице произошла авария - подозревают сына чиновника
В столице произошла авария - подозревают сына чиновника
Мужчина бросался с ножом на родных и повесился у них на глазах
Мужчина бросался с ножом на родных и повесился у них на глазах
Задержанный за домашнее насилие мужчина признался в убийствах двух друзей
Задержанный за домашнее насилие мужчина признался в убийствах двух друзей
В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин
В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин
Интервью
1/5
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 225
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 3015
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3060
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6543
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 2232
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 630
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
понедельник, 24 августа 2020 21:07

В военном общежитии прогремел взрыв

  Комментировать
В военном общежитии прогремел взрыв
Взрыв произошел в общежитии военного полигона "Десна". Фото: Фейсбук

На территории 169-го Учебного центра "Десна" в одном из общежитий произошел взрыв.

Погиб военный, еще три человека пострадали. Среди пострадавших - девушка, которая была в гостях у одного из военнослужащих. Она в тяжелом состоянии, сообщается на странице "Десны" в Facebook.

Причиной взрыва стала "личная невнимательность и пренебрежение мерами безопасности военнослужащих".

Учебный центр, где случилось ЧП, находится в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области. Сейчас на месте происшествия работает руководство Учебного центра, командование Сухопутных Войск и полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчину разорвало взрывом в собственном доме

В Кривом Роге на Днепропетровщине произошел взрыв гранаты. В результате пострадали 4 человека, их с осколочными ранениями госпитализировали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В военном общежитии прогремел взрыв». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

Украина отмечает 29-й День Независимости

Под слоем лавы нашли дома и тела людей

Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках

Чипсы изобрели случайно

Самое читаемое
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 10 Просмотров: 13618
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
12
 Просмотров: 7695
Позавидует каждый: показали впечатляющее жилье для семьи
Позавидует каждый: показали впечатляющее жилье для семьи
13
 Просмотров: 6435
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
3
 Просмотров: 5139
Тимошенко заболела коронавирусом - СМИ
Тимошенко заболела коронавирусом - СМИ 1 Просмотров: 4986
Происшествия
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 3933
Мошенники обманули более 60 человек
Мошенники обманули более 60 человек
3
 Просмотров: 531
Информация о минировании в столице не подтвердилась
Информация о минировании в столице не подтвердилась Просмотров: 18
"Девяностые отдыхают" - в райцентре за ночь сгорели десяток автобусов
"Девяностые отдыхают" - в райцентре за ночь сгорели десяток автобусов Просмотров: 2610
Решил конфликт: мужчина бросил гранату в компанию знакомых
Решил конфликт: мужчина бросил гранату в компанию знакомых Просмотров: 477
Больше всего комментируют
14
На месте Лукашенко я бы провел новые выборы - Зеленский
10
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
4
Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры
2
Лукашенко разрешил военным без предупреждения отвечать на внешнюю агрессию
2
В КНР одобрили испытания вакцины от коронавируса на основе клеток насекомых
Голосов: 2913
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua