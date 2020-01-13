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понедельник, 13 января 2020 04:31

В водоеме нашли внедорожник с четырьмя телами

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В водоеме нашли внедорожник с четырьмя телами
С водоема достали внедорожник. Фото: 112 Украина

В селе Вишневом Днепропетровской области спасатели извлекли из водоема внедорожник с четырьмя погибшими.

Автомобиль находился в 5 метрах от берега на глубине 2-3 метра, сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

В салоне машины спасатели обнаружили тела 2 женщин, ребенка и мужчины. Спецслужащие вытаскивали авто из воды с помощью лебедки.

На месте инцидента были 4 работника и 1 пожарно-спасательная машина ГСЧС. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

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Раньше, на бульваре Дружбы Народов в столице в результате ДТП погиб человек. Еще 4-ро - травмированы.

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