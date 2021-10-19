В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"

Пассажиры Укрзализныци постоянно жалуются на уровень сервиса в поездах. Фото: Укрзализныця

В поезде Укрзализныци с потолка вагона на пассажиров лилась вода.

Соответствующее видео распространили в Telegram "Украина в шоке".

Когда произошел инцидент и на каком маршруте, авторы поста не указали.

На кадрах видно, как вода сильным потоком текла в коридоре перед туалетом.

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"Встроенный душ от Укрзализныци? А вот и нет. Это просто очередной вагон поезда "замироточил", - говорится в описании видео.

Пользователи сети отреагировали на ролик. Одни считают, что таким уже не удивишь, другие ситуацию иронично назвали "новой дополнительной услугой" перевозчика.

В поезде Киев-Николаев 8 мая 2021 года произошел потоп. Также начала течь с потолка вагона вода. Пассажиры спасались как могли.