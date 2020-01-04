В ужасной аварии погибли два водителя

 
Ексклюзивы
1/5
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 9504
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1269
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2115
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2169
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 549
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3213
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1026
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1611
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1098
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 792
Фото
Все фото
3
3
3
4
4
Поймали россиянина, который на угнанном Lexus пытался выехать из Украины
Поймали россиянина, который на угнанном Lexus пытался выехать из Украины
Обманывали людей на интернет-&quot;аукционах&quot;: в столице киберполиция накрыла мошенническую схему
Обманывали людей на интернет-"аукционах": в столице киберполиция накрыла мошенническую схему
Под Киевом трагически погиб 33-летний спасатель
Под Киевом трагически погиб 33-летний спасатель
Подростки жестоко избили металлическими прутьями бездомных
Подростки жестоко избили металлическими прутьями бездомных
Жители дома нашли в петле своего соседа
Жители дома нашли в петле своего соседа
Видео
Все видео
Убийство Шеремета: в полиции сделали заявление по поводу следственного эксперимента
Убийство Шеремета: в полиции сделали заявление по поводу следственного эксперимента
Женщина потеряла лошадей посреди города
Женщина потеряла лошадей посреди города
На трассе на ходу загорелся Porsche Cayenne
На трассе на ходу загорелся Porsche Cayenne
Мгновенное наказание: очевидцы избили пьяного водителя-нарушителя
Мгновенное наказание: очевидцы избили пьяного водителя-нарушителя
Иностранцы устроили гонки со стрельбой
Иностранцы устроили гонки со стрельбой
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1287
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1269
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3213
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 792
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1413
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 918
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
суббота, 04 января 2020 12:58

В ужасной аварии погибли два водителя

1 Комментировать

  В Ровенской области произошла смертельная авария. Фото: Нацполиция
В Ровенской области произошла смертельная авария. Фото: Нацполиция

На автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" в Ровенской области произошло смертельное столкновение трех автомобилей.

В результате аварии погибли два водителя, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Полицейские на месте происшествия установили, что 31-летний житель села Гильча 2 - водитель автомобиля "ВАЗ 2110", выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем "Renault Trafic" под управлением 58-летнего жителя села Белашов. От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем "Honda Civic", которым управлял 32-летний житель села Здовбица ", - говорится в сообщении.

От полученных травм на месте происшествия погиб водитель "Honda". Водителя микроавтобуса пытались спасти медики "скорой", однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Микроавтобус обнял дерево: есть погибшие

Виновника страшной аварии - мужчину с ВАЗа задержали.

"Водитель ВАЗа в результате ДТП не пострадал, в соответствии с медицинским освидетельствования он был трезв. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель двух человек следователем следственного управления начато досудебное расследование", - добавили правоохранители.

 

На Черниговщине погиб водитель легковушки Chevrolet Lacetti. Мужчина на авто снес пешеходное ограждение, упал в реку Остер и утонул,

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ужасной аварии погибли два водителя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Хирурги научились делать самую популярную в мире операцию

Шрифт Брайля изменили до неузнаваемости

Самое читаемое
Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
12
 Просмотров: 61366
Эротика Иржи Ружека: &quot;Женщины живы и животны, красивы, но несовершенны&quot;
Эротика Иржи Ружека: "Женщины живы и животны, красивы, но несовершенны"
29
 Просмотров: 45590
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
6
 Просмотров: 18576
&quot;Слуга&quot;: повышение пенсионного возраста неизбежно
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно 3 Просмотров: 12609
Рита Ора показала грудь на вечеринке
Рита Ора показала грудь на вечеринке
5
 1 Просмотров: 10791
Происшествия
Змею в квартире ловили 4 спасателей
Змею в квартире ловили 4 спасателей Просмотров: 189
Поймали россиянина, который на угнанном Lexus пытался выехать из Украины
Поймали россиянина, который на угнанном Lexus пытался выехать из Украины
3
 Просмотров: 297
Женщина убила бывшего мужа скалкой
Женщина убила бывшего мужа скалкой Просмотров: 540
Обманывали людей на интернет-"аукционах": в столице киберполиция накрыла мошенническую схему
Обманывали людей на интернет-"аукционах": в столице киберполиция накрыла мошенническую схему
3
 Просмотров: 522
Во время пожара в клубе пострадали дети
Во время пожара в клубе пострадали дети Просмотров: 567
Больше всего комментируют
20
Порошенко поразил фото с женой в стиле голливудского кино
8
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
3
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно
3
Водитель троллейбуса избил двоих пассажиров
3
Мендель в белом платье напомнила, что седьмой месяц является пресс-секретарем президента
Голосов: 819
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua