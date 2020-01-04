В ужасной аварии погибли два водителя

В Ровенской области произошла смертельная авария. Фото: Нацполиция

На автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" в Ровенской области произошло смертельное столкновение трех автомобилей.

В результате аварии погибли два водителя, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Полицейские на месте происшествия установили, что 31-летний житель села Гильча 2 - водитель автомобиля "ВАЗ 2110", выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем "Renault Trafic" под управлением 58-летнего жителя села Белашов. От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем "Honda Civic", которым управлял 32-летний житель села Здовбица ", - говорится в сообщении.

От полученных травм на месте происшествия погиб водитель "Honda". Водителя микроавтобуса пытались спасти медики "скорой", однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

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Виновника страшной аварии - мужчину с ВАЗа задержали.

"Водитель ВАЗа в результате ДТП не пострадал, в соответствии с медицинским освидетельствования он был трезв. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель двух человек следователем следственного управления начато досудебное расследование", - добавили правоохранители.

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