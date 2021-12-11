В ужасной аварии погиб человек

В Мелитополе в аварии погиб человек. Фото: Нацполіція

В Мелитополе Запорожской области произошло столкновение двух легковушек.

Погиб человек, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Водитель автомобиля Kia Ceed, мужчина 1996 года рождения, двигаясь по проспекту 50-летия Победы в Мелитополе, на регулируемом перекрестке с улицей Пушкина совершил столкновение с автомобилем Wolksvagen Passat, который двигался в попутном южном направлении впереди и выполнял поворот" , – сказано в сообщении.

В результате аварии 21-летний пассажир Kia Ceed погиб на месте ДТП. Другой пассажир этого автомобиля, 36-летний мужчина, был госпитализирован. Медики также оказали помощь женщине 1992 года рождения, которая находилась за рулем Wolksvagen Passat.

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