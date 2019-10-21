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понедельник, 21 октября 2019 04:45

В Умани задержали россиянина-шпиона, который планировал теракт

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Гражданин России Леонид Харитонов планировал взорвать военный аэродром в Умани, Черкасской области.

Его задержали. В доме, где жил Харитонов с женой провели обыск и нашли доказательства, подтверждающие намерения диверсанта, говорится в сюжете ТСН.

Ученый-химик из Санкт-Петербурга приехал в Украину около трех лет назад. Женился на украинке и получил вид на жительство.

Правоохранители заинтересовались мужчиной после семейной ссоры, когда Харитонов бросился на жену с топором в руках. Потому что не нашел дома свой справочник по химии. Об инциденте полиции рассказала сама женщина.

К расследованию привлекли контрразведку, в доме Харитонова установили скрытые камеры. Это позволило собрать необходимую доказательную базу.

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В частности, мужчина изготавливал опасное взрывчатое вещество, кодовыми словами передавал информацию по телефону с российским номером и обсуждал детали диверсии, которая по масштабам могла бы сравниться со взрывами на военных складах в Ичне, Балаклее и Калиновке.

Автор: ТСН
  Харитонов за изготовлением взрывчатки
Харитонов за изготовлением взрывчатки

Шпиона задержали. Взрывоопасное вещество изъяли. Оно находилась в обычных с виду сигаретах на месте фильтра.

Вещество было значительно опаснее тротила, хотя и было изготовлена ​​химиком в домашних условиях. Сигареты, как выяснили украинские правоохранители, служили только детонатором для еще более мощной взрывчатки.

Также под матратцем шпион хранил 490000 российских рублей, а после совершения запланированного теракта хотел улететь в Гонконг.

В сентябре текущего года стало известно, что военнослужащего 26-й отдельной артиллерийской бригады в Бердичеве (Житомирская область) пыталась завербовать Федеральная служба безопасности России. Украинскому гранатометчику поручили осуществить взрыв в воинской части.

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