В Умани задержали россиянина-шпиона, который планировал теракт

Гражданин России Леонид Харитонов планировал взорвать военный аэродром в Умани, Черкасской области.
Его задержали. В доме, где жил Харитонов с женой провели обыск и нашли доказательства, подтверждающие намерения диверсанта, говорится в сюжете ТСН.
Ученый-химик из Санкт-Петербурга приехал в Украину около трех лет назад. Женился на украинке и получил вид на жительство.
Правоохранители заинтересовались мужчиной после семейной ссоры, когда Харитонов бросился на жену с топором в руках. Потому что не нашел дома свой справочник по химии. Об инциденте полиции рассказала сама женщина.
К расследованию привлекли контрразведку, в доме Харитонова установили скрытые камеры. Это позволило собрать необходимую доказательную базу.
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В частности, мужчина изготавливал опасное взрывчатое вещество, кодовыми словами передавал информацию по телефону с российским номером и обсуждал детали диверсии, которая по масштабам могла бы сравниться со взрывами на военных складах в Ичне, Балаклее и Калиновке.
Шпиона задержали. Взрывоопасное вещество изъяли. Оно находилась в обычных с виду сигаретах на месте фильтра.
Вещество было значительно опаснее тротила, хотя и было изготовлена химиком в домашних условиях. Сигареты, как выяснили украинские правоохранители, служили только детонатором для еще более мощной взрывчатки.
Также под матратцем шпион хранил 490000 российских рублей, а после совершения запланированного теракта хотел улететь в Гонконг.
В сентябре текущего года стало известно, что военнослужащего 26-й отдельной артиллерийской бригады в Бердичеве (Житомирская область) пыталась завербовать Федеральная служба безопасности России. Украинскому гранатометчику поручили осуществить взрыв в воинской части.
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