В Умани российский снаряд убил жителя

Снаряд попал в центральную часть города.

В Умани, что в Черкасской области, российский снаряд попал в центральную часть города, в результате взрыва погиб 49-летний гражданский.

Об этом сообщила Национальная полиция.

Снаряд попал около 8:30 часов.

Еще пятеро обратились в больницу с телесными повреждениями.

В Уманском районе объявили эвакуацию населения в радиусе воинской части – 30 км от Рассешек, сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

"Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей: на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы.

Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 к кругу, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координировать представители РГА", - сообщил.

Предоставил контактные номера телефонов – 0800508876, (0472) 361113, 543449, 376001.