В Умани российский снаряд убил жителя

В Умани, что в Черкасской области, российский снаряд попал в центральную часть города, в результате взрыва погиб 49-летний гражданский.
Об этом сообщила Национальная полиция.
Снаряд попал около 8:30 часов.
Еще пятеро обратились в больницу с телесными повреждениями.
В Уманском районе объявили эвакуацию населения в радиусе воинской части – 30 км от Рассешек, сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.
"Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей: на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы.
Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 к кругу, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координировать представители РГА", - сообщил.
Предоставил контактные номера телефонов – 0800508876, (0472) 361113, 543449, 376001.
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