В Умани и Белой Церкви воду из крана можно пить

Вода в реке Рось безопасна. Фото: ТСН

Воду из реки Рось, поставляемую в города Умань и Белая Церковь, можно пить.

Уровень вредных веществ в ней не превышает установленную норму Министерства здравоохранения, сообщили в ГСЧС.

Пробы воды более детально изучат в Научном центре превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. Академика Л.И. Медведя МОЗ Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катастрофа на реке Рось: сказали, кто должен ответить

Директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий сообщил, что всего в воде из реки Рось обнаружили не более 10 л ядовитых веществ.

Химикаты сначала попали в воду реки Фоса, а затем розбавились, преодолев многокилометровую расстояние между реками.

9 июня в реку Рось вылилась тонна химических препаратов. Произошло это в селе Збараживка Погребищенского района Винницкой области. Там погибли вся рыба и остальные обитателей водоема.