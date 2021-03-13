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суббота, 13 марта 2021 18:10

В уличном туалете нашли тело новорожденного

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В уличном туалете нашли тело новорожденного
На Херсонщине 41-летняя женщина родила дома мертвого сына и выбросила тело в уличный туалет. Фото: facebook.com/khersonpolice.official

В больницу в Голую Пристань на Херсонщине привезли 41-летнюю женщину с кровотечением. Ее осмотрели врачи и установили, что она была беременна, срок примерно 33 недели. На учете в больнице она не находилась и ребенок не обнаружен.

Малыша нашли мертвым полицейские в уличном туалете в одном из сел Скадовоського района, где проживает женщина. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу, согласно выводам которой ребенок родился мертвым. Сама роженица сейчас находится в больнице. Известно, что она имеет мужа и двух детей. По ее словам, она якобы не догадывалась о беременности. Другие обстоятельства происшествия она отказалась объяснять", - сказано в сообщении.

Дело расследуют как умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Следствие продолжается.

В селе Петрово Софиевского района Днепропетровской области 17-летняя девушка родила в туалете сына и утопила его в выгребной яме. Роды прошли на 9-м месяце беременности.

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Дата
13
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