В Укрзализныце нашли виновных в аварии поезда Интерсити

Служебная халатность привела к аварии поезда Интерсити. Фото: Укринформ

Руководителей Приднепровской железной дороги отстранили из-за схода вагонов поезда Интерсити под Запорожьем. Должностных лиц подозревают в служебной халатности.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"УЗ отстранила от исполнения должностных обязанностей ряд руководителей Приднепровской железной дороги, служебная халатность которых вероятно привела к аварии поезда Интерсити+ Киев - Запорожье. Предварительные выводы расследования причин аварии - грубые нарушения в содержании верхнего строения пути", - отметили.

От выполнения должностных обязанностей отстранили заместителя директора, первого заместителя начальника, главного инженера службы пути и других руководителей регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

Комиссия Укрзализныци обнаружила технологические нарушения при производстве путевых работ на этом участке. Также установили нарушения при ведении журналов учета.

"Устанавливаем жесткий контроль за состоянием железнодорожных путей. Безопасность наших пассажиров и сотрудников на первом месте. Мы не будем терпеть служебную халатность и бездействие. По указанному факту Национальная полиция открыла уголовное производство", - заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

29 марта под Запорожьем сошел с рельсов поезд "Интерсити". Через два дня завершили ремонтные работы. Контактную сеть и пути восстановлено. В результате инцидента никто не пострадал. С рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 км к конечной станции - Запорожье. В поезде находилось 88 пассажиров.