В Укробронпром пришли с обысками

Обыски проводят в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением. Фото: Уніан

Государственное бюро расследований проводит обыски на концерне "Укробронпром".

Также обыски осуществляют на предприятиях-экспортерах, входящих в состав концерна, сообщил в Telegram директор ГБР Роман Труба.

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По его словам, следственные действия санкционированы.

"Обыски проводят в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году", - подчеркнул Труба.

Следователи изымают документы и другие вещи, которые могут быть доказательствами. Никаких препятствий со стороны Укроборонпрома нет.

Государственное бюро расследований дало оценку действиям детективов НАБУ по делу о хищениях в оборонной сфере. Подозрения объявили как детективу, так и руководителям Оборонпрома.