В Укробронпром пришли с обысками

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2223
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 909
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Просмотров: 1692
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2304
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 990
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1422
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1269
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1152
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 2160
Чего прежде всего ожидают от нового правительства - опрос Gazeta.ua
Чего прежде всего ожидают от нового правительства - опрос Gazeta.ua
1 Просмотров: 693
Фото
Все фото
3
5
4
5
3
Мужчина порезал в лифте собственную жену
Мужчина порезал в лифте собственную жену
Убийство украинки в Польше: показали фото жертвы и преступника
Убийство украинки в Польше: показали фото жертвы и преступника
Под Киевом сгорели 3 дома, 5 легковушек, гаражи и трактор
Под Киевом сгорели 3 дома, 5 легковушек, гаражи и трактор
Топ-чиновника поймали на рекордной взятке
Топ-чиновника поймали на рекордной взятке
Грабитель попал в полицейского сейфом с деньгами
Грабитель попал в полицейского сейфом с деньгами
Видео
Все видео
Киевляне устроили массовую потасовку с полицейскими
Киевляне устроили массовую потасовку с полицейскими
Изнасилование 12-летней школьницы: в полиции рассказали подробности
Изнасилование 12-летней школьницы: в полиции рассказали подробности
Горит рынок "Юность" в Киеве
Горит рынок "Юность" в Киеве
В России ученый публично поджег себя в защиту этнического языка
В России ученый публично поджег себя в защиту этнического языка
8-летний водитель квадроцикла погиб в ДТП
8-летний водитель квадроцикла погиб в ДТП
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4230
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1566
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30519
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6768
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2019
1 Просмотров: 927
Вулиця Ямамото
Ніколи не чув романтичнішої назви, аніж вулиця Зірниця в селі Лісовому на Черкащині. Там живе мій 89-річний тесть. — Юра, батькові важко ...
четверг, 12 сентября 2019 14:15

В Укробронпром пришли с обысками

  Комментировать
В Укробронпром пришли с обысками
Обыски проводят в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением. Фото: Уніан

Государственное бюро расследований проводит обыски на концерне "Укробронпром".

Также обыски осуществляют на предприятиях-экспортерах, входящих в состав концерна, сообщил в Telegram директор ГБР Роман Труба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Укрэнерго обнаружили коррупционную схему на 40 млн грн

По его словам, следственные действия санкционированы.

"Обыски проводят в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году", - подчеркнул Труба.

Следователи изымают документы и другие вещи, которые могут быть доказательствами. Никаких препятствий со стороны Укроборонпрома нет.

Государственное бюро расследований дало оценку действиям детективов НАБУ по делу о хищениях в оборонной сфере. Подозрения объявили как детективу, так и руководителям Оборонпрома.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Укробронпром пришли с обысками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
сентября

Украинка протаранил вражеский самолет и погибла

Украинцы отличились под Веной

Немцы спасли пассажиров торпедированного корабля

Самое читаемое
Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе
Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе
8
 Просмотров: 23013
Полякова показала редкое фото с мужем
Полякова показала редкое фото с мужем Просмотров: 20226
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
5
 1 Просмотров: 18675
Почти голая: Деми Роуз подразнила сеть сексуальным образом
Почти голая: Деми Роуз подразнила сеть сексуальным образом
4
 Просмотров: 13329
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги 1 Просмотров: 12078
Происшествия
Для тушения лесного пожара возле Чернобыля привлекли авиацию
Для тушения лесного пожара возле Чернобыля привлекли авиацию Просмотров: 54
Мужчина порезал в лифте собственную жену
Мужчина порезал в лифте собственную жену
3
 Просмотров: 630
Экспертами по делу Зайцевой-Дронова занялась полиция
Экспертами по делу Зайцевой-Дронова занялась полиция Просмотров: 558
Киевляне устроили массовую потасовку с полицейскими
Киевляне устроили массовую потасовку с полицейскими
 Просмотров: 288
Угрожают многодетной вдове АТОвца
Угрожают многодетной вдове АТОвца Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
8
На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"
5
Как создать миллион рабочих мест
2
В Раде спасают Антикоррупционный суд
2
Суд снял арест с имущества министра-беглеца Клименко
2
Ведущая Людмила Барбир снялась в соблазнительной фотосессии
Голосов: 760
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua