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В Украину прилетел мужчина в одежде с триколором и гербом РФ: ему пришлось покаяться

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В Украину прилетел мужчина в одежде с триколором и гербом РФ: ему пришлось покаяться
Иностранец во время общения с пограничниками признал, что оделся не совсем соответственно и извинился перед всеми украинцами. Фото: pixabay.com

В пункте пропуска "Борисполь" отказали во въезде в Украину гражданину Узбекистана. Мужчина прилетел в одежде с русской символикой.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины (ГНСУ).

Отмечается, наряд пассажира рейса из Ташкента побудил работников ГНСУ "обратить на него особое внимание".

"На одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи "Russian national team", - говорится в сообщении.

Иностранца пригласили в служебное помещение для проведения углубленной проверки.

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"Во время которой он сам понял, что оделся не совсем соответственно и извинился перед всеми украинцами. Но это не помогло иностранцу пересечь украинскую границу. Во время пограничного контроля выяснилось, что он не может подтвердить цель своей поездки", - добавили в сообщении.

Пассажир рассказал пограничникам, что планировал приобрести в Украине трактор для своего сельского хозяйства.

"Во время опроса он не смог понятно рассказать ни о своей ферме, ни о том у кого и какой трактор хочет купить. При этом у путешественника не было с собой денег не то, что на покупку сельхозтехники, но даже на бронирование гостиницы, в вместимость его багаж значительно превышал заявленный срок пребывания в Украине. "Фермер" вылетел в Ташкент обратным рейсом", - резюмировали пограничники.

В ноябре этого года московскую Тик-Ток-блогершу не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма. Нарушительницей украинского законодательства оказались 22-летняя Алена Вотинцева.

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11
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