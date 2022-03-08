В Украине уже началась ликвидация "вагнеровцев"

После боев находят жетоны "вагнеровцев". Фото: ГУР МО

Россия привлекает ЧВК "Вагнера" ​​к войне в Украине.

И "вагнеровцев" уже начали убивать украинцы, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Пополняя резервы оккупационных войск Россия привлекает к боевым действиям наемников частных военных компаний. В частности, известно, что наемники ППК "Лига" (ПВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе армии агрессора", - говорится в сообщении.

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На полях сражений уже нашли жетоны уничтоженных оккупантов. Некоторые из них производились для использования во время боевых действий в Сирии. Содержат надписи на арабском, английском и французском языках. На них есть сирийские номера телефонов.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.