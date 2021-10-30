В Украине произошло землетрясение

29 октября Ивано-Франковская обл. зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5 балла.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
"Эпицентр землетрясения находился в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области, 10 км юго-западнее города Надвирна, на глубине 2 км", - говорится в сообщении.
Землетрясение специалисты зафиксировали 15:26.
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"По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", - добавили в центре.
В среду, 27 октября, в 04:44 в Закарпатье зафиксировали землетрясение. Об этом свидетельствуют данные Главного центра спецконтроля. Источник землетрясения был в районе Виноградова глубиной 7 км.
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