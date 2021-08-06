В Украине предотвратили заказное убийство американца

Фото: dbr.gov.ua

Убийство гражданина США предупредили работники Государственного бюро расследований.

Организатор преступления, имеющий двойное гражданство (Украины и США), и его сообщника задержали, сообщили в ГБР.

Отмечается, что мужчина решил заказать убийство американца по личным мотивам. Преступление планировалось на территории США - в городе Балтимор штата Мэриленд. Но исполнителя через своего знакомого он подыскивал в Украине.

"Когда соучастник нашел его, заказчик приехал в Украину обсудить с киллером сроки, сумму и способ убийства. Жизнь иностранца они оценили в $45 тыс. Убийство быть выполнено до 9 августа, поскольку к этому времени заказчик еще будет находиться в Украине и это обеспечило бы ему алиби", - рассказали в ГБР.

Оплата происходила в два этапа. Исполнителю передали предоплату - $20 тыс. Еще $25 тыс. заказчик должен быть передать уже после совершения убийства и предоставления фотографий, которые это подтверждают.

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"Правоохранители имитировали убийство и сделали постановочные фото, которые посредник передал заказчику. Инициатора убийства и его соучастника задержали после передачи последнего транша денег", - добавили следователи.

Проводятся обыски по месту жительства и в авто задержанных, а также в возможных соучастников, причастность которых еще проверяется.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Им грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Житомире задержали 41-летнего предпринимателя, который заказал убийство бизнес-партнера. Тот должен был погибнуть в результате якобы несчастного случая или самоубийства. Киллеру обещал за это $15 тыс.