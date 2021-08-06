 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 450
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 1594
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 225
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 351
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 1729
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 5130
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
1 Просмотров: 702
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
Просмотров: 873
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 774
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 603
Фото
Все фото
3
5
3
4
3
Стало плохо: известны подробности аварии с Hyundai, велосипедистом и KIA
Стало плохо: известны подробности аварии с Hyundai, велосипедистом и KIA
В Украине предотвратили заказное убийство американца
В Украине предотвратили заказное убийство американца
Замеченного на украинском курорте крокодила нашли мертвым
Замеченного на украинском курорте крокодила нашли мертвым
Убегал от полиции: Hyundai сбил велосипедиста, пешехода и въехал в KIA
Убегал от полиции: Hyundai сбил велосипедиста, пешехода и въехал в KIA
Киевлянин попросил коммунальщиков включить горячую воду - его избили
Киевлянин попросил коммунальщиков включить горячую воду - его избили
Видео
Все видео
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
В Киеве посреди дороги сгорела маршрутка: кадры масштабного пожара
В Киеве посреди дороги сгорела маршрутка: кадры масштабного пожара
Шестеро патрульных, которым дали по восемь лет тюрьмы, продолжают службу
Шестеро патрульных, которым дали по восемь лет тюрьмы, продолжают службу
Интервью
1/5
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 198
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 837
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 342
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1908
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1548
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 августа 2021
Просмотров: 153
Немає синергії
Над ним знову насміялися, принизили. І знову… сказати б, дівчата, але обидві – колеги, керівники європейських країн. Він тиждень не ...
пятница, 06 августа 2021 21:04

В Украине предотвратили заказное убийство американца
5

  Комментировать

Работники Государственного бюро расследований предупредили заказное убийство гражданина Соединенных Штатов Америки
Фото: dbr.gov.ua
Работники Государственного бюро расследований предупредили заказное убийство гражданина Соединенных Штатов Америки
Работники Государственного бюро расследований предупредили заказное убийство гражданина Соединенных Штатов Америки
Работники Государственного бюро расследований предупредили заказное убийство гражданина Соединенных Штатов Америки
Работники Государственного бюро расследований предупредили заказное убийство гражданина Соединенных Штатов Америки

Убийство гражданина США предупредили работники Государственного бюро расследований.

Организатор преступления, имеющий двойное гражданство (Украины и США), и его сообщника задержали, сообщили в ГБР.

Отмечается, что мужчина решил заказать убийство американца по личным мотивам. Преступление планировалось на территории США - в городе Балтимор штата Мэриленд. Но исполнителя через своего знакомого он подыскивал в Украине.

"Когда соучастник нашел его, заказчик приехал в Украину обсудить с киллером сроки, сумму и способ убийства. Жизнь иностранца они оценили в $45 тыс. Убийство быть выполнено до 9 августа, поскольку к этому времени заказчик еще будет находиться в Украине и это обеспечило бы ему алиби", - рассказали в ГБР.

Оплата происходила в два этапа. Исполнителю передали предоплату - $20 тыс. Еще $25 тыс. заказчик должен быть передать уже после совершения убийства и предоставления фотографий, которые это подтверждают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За заказчиком убийства гонялись 6 лет

"Правоохранители имитировали убийство и сделали постановочные фото, которые посредник передал заказчику. Инициатора убийства и его соучастника задержали после передачи последнего транша денег", - добавили следователи.

Проводятся обыски по месту жительства и в авто задержанных, а также в возможных соучастников, причастность которых еще проверяется.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Им грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Житомире задержали 41-летнего предпринимателя, который заказал убийство бизнес-партнера. Тот должен был погибнуть в результате якобы несчастного случая или самоубийства. Киллеру обещал за это $15 тыс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине предотвратили заказное убийство американца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа

Убийцу сожительницы казнили на электрическом стуле

Бойцы разбили вражеский конвой

Египетские пирамиды появились благодаря пиву

Хмельницкого похоронили через месяц после смерти

За полчаса на город упал годовой объём осадков. Вода смыла все

Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 22170
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 7110
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 6867
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
 Просмотров: 5626
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
14
 Просмотров: 5094
Происшествия
Стало плохо: известны подробности аварии с Hyundai, велосипедистом и KIA
Стало плохо: известны подробности аварии с Hyundai, велосипедистом и KIA
3
 Просмотров: 234
Мошенники украли телефон и вывели 24 тыс. грн с банковского счета жертвы
Мошенники украли телефон и вывели 24 тыс. грн с банковского счета жертвы Просмотров: 279
Разоблачили военного, который собирал информацию для разведки РФ
Разоблачили военного, который собирал информацию для разведки РФ Просмотров: 342
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
 Просмотров: 261
Ветеран войны отправили за решетку
Ветеран войны отправили за решетку
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
7
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
4
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
2
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
2
Разоблачили рэкетиров, среди которых правоохранители и члены Нацкорпуса
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Голосов: 417
Голосование Что больше всего объединяет украинцев?
  • Язык и история
  • Сопротивление агрессии России
  • Нелюбовь к политикам
  • Вера в лучшее будущее
  • Патриотизм
  • Неудовлетворенность действительностью
  • Совместные усилия в преодолении проблем
  • Радость от побед
  • Другое (пишите в комментариях)
Просмотреть