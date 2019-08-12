В Украине объявили штормовое предупреждение

В западных и северных областях - штормовое предупреждение. Фото: РБК

Штормовое предупреждение объявил украинский Гидрометцентр.

"В связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Днем 13 августа и в течение суток 14 августа на западе страны - значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

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14 августа в западных областях ожидается понижение температуры воздуха днем ​​до +20...+25ºC.

8 августа в Киеве произошел мощный ураган. Ветер повалил деревья и повредил дома. Ливень залил подземные переходы и автодороги.