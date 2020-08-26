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четверг, 27 августа 2020 08:25

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

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В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины
Анатолий Оноприенко убил 52 человека. Фото: veteranovd.zp.ua

27 августа 2013 года в Житомирской тюрьме № 8 скончался серийный маньяк 54-летний Анатолий Оноприенко. Официальная причина смерти - сердечный приступ.

Мужчина убил 52 человека. В то же время остается большое количество инкриминируемых ему, но не доказанных эпизодов. Его называли одним из самых жестких маньяков ХХ века.

Оноприенко выбирал плохо защищены частные дома в деревнях. Приходил ночью или под утро и убивал всех, включая маленьких детей. По его словам, он "не хотел оставлять их сиротами". Также нападал на пары и компании людей в автомобилях на трассах. Большинство преступлений совершил на Львовщине, где его прозвали "Братковицький убийца". Также имел прозвища "Украинский зверь", "Терминатор".

Оноприенко имел тяжелое детство. Его отец Юрий был алкоголиком и жестоко обращался с детьми. Когда Анатолию исполнился 1 год, отец оставил семью. За 2 года умерла мать. Парня воспитывали бабушка и тетя. Впоследствии отдали в детдом. Там Анатолия часто били старшие дети. Парень несколько раз убегал домой, но его возвращали обратно. Тогда начал бить сверстников и тыкал их острыми предметами. Многие воровал, в основном мелкие вещи.

После приюта в 1976 году приехал к отцу, который уже жил с 3 женой. Попытался помириться. Втроем они торговали овощами. Впрочем жили вместе недолго: случился конфликт из-за денег. Со временем Анатолий на своей машине последний раз приехал к отцу. Хотел примириться и подарить авто. Но отец опасался мести сына, поэтому притворился больным, чтобы не общаться.

Анатолий вступил в Малинский лесной техникум. Учился плохо, постоянно пьянствовал. Проучился 2 года и ушел в армию. Затем поступил в мореходное училище, где активно занимался спортом, в частности каратэ. Жил неплохо: зарабатывал много, пользовался популярностью у девушек. Будучи матросом, объехал весь мир. При этом возил контрабанду. В 1986 году из-за конфликта с руководством навсегда оставил мореплавания.

Стал пожарным. Женился, родили сына. Жили зажиточно. Имел большой дом, много денег и ценных вещей. Хорошо работал, рос по званию. Но осенью 1989 году неожиданно покинул семью. Забрал все сбережения, уехал в неизвестном направлении.

Тогда вместе с товарищем Сергеем Рогозиным начал грабить машины на трассах, убивая водителей и пассажиров. Сначала Оноприенко жалел о жертвах и даже думал о самоубийстве, но впоследствии это ему начало нравиться. Говорил, получает удовольствие от убийств и не задумываясь делал это снова.

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Боясь расправы за преступления, мужчина нелегально сбежал в Германию. За несколько лет его депортировали и забрали в психиатрическую больницу с диагнозом параноидная шизофрения. Через 3 месяца выписали. Началась вторая волна убийств. Анатолий постоянно носил с собой обрез. Жертв обворовывал, иногда насиловал. С места преступления никогда не убегал. Шел обычно через несколько часов после убийства.

Больше всего от Оноприенко пострадало село Братковичи на Львовщине. Сюда он наведывался дважды. В первый раз лишил жизни 5 человек, второго - 7. После того в Братковичах буквально на каждом окне появились толстые решетки.

Задержали убийцу 14 апреля 1996 года в городе Яворов в квартире его сожительницы Анны Козак. Следствие длилось 2,5 года. Оноприенко приговорили к расстрелу. Присутствующие в суде встретили приговор бурными аплодисментами. Сам же он показал судье средний палец. Даже тогдашний президент Украины Леонид Кучма поддержал высшую меру наказания. Но Европа требовала от Украины запретить смертную казнь. Убийце расстрел заменили на пожизненное заключение. В камере-одиночке пробыл 17 лет.

14 февраля 26 лет назад в Новочеркасской тюрьме в Ростовской области России казнили убийцу, педофила, некрофила и каннибала 57-летнего Андрея Чикатило. На его счету 53 доказанных убийства.

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Дата
27
августа

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

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