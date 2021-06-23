В Турции погиб украинский турист

В Турции во время катания на водном мотоцикле погиб гражданин Украины.
28-летний Виталий Галушко арендовал гидроцикл неподалеку 5-звездочного отеля в городе Кемер, пишет Hurriyet.
Около полудня он столкнулся с гидроциклом, который взяли в аренду 28-летний Александр и 24-летняя Юлия Харценко. Туристы упали в воду, их доставили к берегу спасатели.
Мужчину доставили в частную больницу райцентра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель украинских студентов в Турции: новые подробности
Несмотря на усилия врачей, его не удалось спасти. Тело мужчины доставили в морг Кемерской государственной больнице.
Турецкая прокуратура начала расследование инцидента.
В ноябре прошлого года в Турции затонул катер с тремя десятками туристов. Судно налетело на подводные скалы в районе мыса в крепости в Алании и затонуло. Тогда погиб один турист из России.
Комментарии