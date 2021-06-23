В Турции погиб украинский турист

Виталий Галушко погиб в Турции. Фото: hurriyet

В Турции во время катания на водном мотоцикле погиб гражданин Украины.

28-летний Виталий Галушко арендовал гидроцикл неподалеку 5-звездочного отеля в городе Кемер, пишет Hurriyet.

Около полудня он столкнулся с гидроциклом, который взяли в аренду 28-летний Александр и 24-летняя Юлия Харценко. Туристы упали в воду, их доставили к берегу спасатели.

Мужчину доставили в частную больницу райцентра.

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Несмотря на усилия врачей, его не удалось спасти. Тело мужчины доставили в морг Кемерской государственной больнице.

Турецкая прокуратура начала расследование инцидента.

В ноябре прошлого года в Турции затонул катер с тремя десятками туристов. Судно налетело на подводные скалы в районе мыса в крепости в Алании и затонуло. Тогда погиб один турист из России.