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понедельник, 16 сентября 2019 09:01

В тройном ДТП погибли две женщины

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В тройном ДТП погибли две женщины
На трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло ДТП. Фото с открытых источников.

В Николаевской области на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и двух автоТoyota Corolla.

Авария произошла вечером 15 сентября. 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Evanda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями Тoyota Corolla, передает пресс-служба полиции Николаевской области.

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В результате ДТП 2 женщины из Chevrolet погибли на месте. Водитель, его 18-летний сын и малолетняя дочь, а также 33-летний мужчина были госпитализированы. Водители автомобилей Toyota не пострадали.

По данному факту начато уголовное производство - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц УК Украины.

15 сентября в Киеве произошел масштабный пожар в Голосеевском районе. Огонь заметили на проспекте Академика Глушкова.

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Дата
16
сентября

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