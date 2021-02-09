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вторник, 09 февраля 2021 22:40

В торговом центре произошел пожар

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В торговом центре произошел пожар
В Днепре произошел пожар в ТЦ. Фото: УНИАН

В окрестностях Днепра произошел пожар в торговом центре "Мост-Сити".

Загорелась вывеска ресторана на фасаде ТЦ, говорится в сообщении ГСЧС области в Facebook.

Спасатели из 2-х городских частей выехали на вызов. За 1,5 ч возгорание ликвидировали.

В ГСЧС призвали граждан прежде всего вызвать в таких случаях спасателей, а уже потом снимать пожар на камеру.

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Посетителей ТЦ эвакуировали. Пострадавших нет.

Во вторник, 9 февраля, в Святошинском районе Киева возник пожар в двухэтажном детском саду на ул. Василия Кучера, 8-А. В результате возгорания спасатели эвакуировали 124 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

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